Москва, 21 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 222,2 млн рублей на обеспечение надёжного водоснабжения Крыма, сообщает 21 июля сайт правительства России.

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Финансирование будет направлено на обвязку скважин для питьевой воды, которые были разведаны в 2021 году.

«Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий», — пояснили в правительстве.

Кроме того, часть средств будет направлена на строительство водоводов.

Предполагается, что с помощью данных мер Крым сможет ежесуточно получать не менее 10 тыс. кубометров воды.