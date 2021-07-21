Минск, , 12:55 — REGNUM Возрастной ценз для избрания на пост президента Белоруссии планируется повысить с 35 до 40 лет. Об этом заявил председатель конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич, сообщает 21 июля БелТА.

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Он отметил, что президентскую форму правления в стране предложено сохранить, но ужесточить ограничения для претендентов на высший государственный пост. Так, срок постоянного проживания в Белоруссии предлагается увеличить с десяти до 20 лет.

«Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз — 40 лет», — добавил Миклашевич.

Также у кандидата не должно быть никакого иностранного гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии специальная конституционная комиссия разрабатывает предложения по изменению основного закона.

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