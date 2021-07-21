Москва, 21 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Рубль слегка укрепился на торгах во вторник, 20 июля, продолжив отступать от недавних минимумов. Сегодня, 21 июля, доллар открылся небольшим «гэпом вверх», после чего стабилизировался на уровне 74,30 руб. в поиске дальнейшего вектора движения. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, распродажи на мировых рынках сошли на нет, и большинство фондовых площадок сегодня пребывают в режиме коррекции. Примечательно, что доллар продолжает укрепляться на мировой арене, а это значит, что спрос на защитные активы сохраняется, и бегство от рисков может возобновиться в любой момент, тем более что ситуация с пандемией остается в центре внимания инвесторов. Это фактор риска для российской валюты на ближайшие дни, отметил он.

При этом, добавил эксперт, нефть ускоряет восстановление и уже вернулась к отметке 70 долларов за баррель. Однако руль не реагирует на сырьевые сигналы, проигнорировав и недавний обвал котировок Brent. Более сильное влияние на нашу валюту сейчас оказывают общие настроения и динамика доллара.

По его словам, в пятницу, 23 июля, состоится заседание Банка России, который с большой долей вероятности повысит ставку. Однако это событие вряд ли окажет заметное влияние на курс рубля. Во-первых, валюта традиционно практически не реагирует на решения Центробанка. Во-вторых, повышение стоимости кредитования уже учтено в ценах, отметил он.

Переславский добавил, что ближайшим ориентиром для долларовых «быков» выступает зона 74,50 руб., тогда как рубль при благоприятных обстоятельствах будет пытаться утянуть конкурента в направлении уровня 74 руб. В ближайшей перспективе инициатива скорее всего будет на стороне USD, отметил эксперт.