Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Второй эпизод злоупотребления должностными полномочиями выявили следователи в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера. Речь идёт о парке в городе Зверево.

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По версии следствия, глава ведомства без проведения торгов распорядился направить более 43,5 млн рублей на реконструкцию зверевской зоны отдыха. Средства были выделены из федеральной казны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ», пишет портал rostovgazeta.ru со ссылкой на источник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Майер попал под следствие после благоустройства парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону.