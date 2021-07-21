Астана, 21 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил выделить дополнительные средства для помощи фермерам Мангистауской области, пострадавшим от засухи, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Засуха

Мамин прибыл с рабочим визитом в Мангистаускую область. Глава региона Серикбай Трумов рассказал о ситуации в сфере животноводства. Он также затронул вопрос обеспечения кормами районов, пострадавших от засухи.

Отмечается, что власти региона наладили поставку сена из соседних областей. В регион завезено 1,2 тонны ячменя, который был продан фермерам ниже рыночной цены.

Правительство Казахстана уже выделило 1,9 млрд тенге ($4,44 млн) на частичное возмещение затрат на корма. Кроме того, Мамин поручил выделить средства на формирование стабилизационного фонда для приобретения и доставки фермерам сена в объеме 114,7 тыс. тонн, а также на закупку 56,3 тыс. тонн кормов.