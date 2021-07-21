Пекин, 21 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Китайская академия наук опубликовала подробную информацию о самых последних научных достижениях в рамках собственных программ космической науки, включая обнаружение гравитационных волн, эксперименты в области космической микрогравитации и наблюдение за черными дырами, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

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По данным академии, «Тайцзи-1», первый китайский спутник, проводящий эксперименты в области ключевых технологий, связанных с обнаружением гравитационных волн в космосе, выполнил все поставленные перед ним экспериментальные задачи.

Между тем первый китайский спутник для проведения экспериментов в условиях микрогравитации SJ-10, впервые добился превращения эмбриона клетки в бластоцисту в условиях микрогравитации.

Наконец, китайский телескоп с жесткой модуляцией рентгеновского излучения, также известный как Insight, впервые осуществил четкое панорамное наблюдение за взрывом двойных черных дыр.