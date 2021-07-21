Берлин, 21 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen представит на китайском авторынке обновленный удлиненный седан Jetta. Фотографии новинки размещены на портале Autohome.

Autohome Volkswagen Sagitar

Удлиненный Jetta после модернизации будет называться Sagitar. Модель будет отличаться иной передней оптикой, другими бамперами и решеткой радиатора.

Внутри Sagitar также произойдут изменения. Так, модель обзаведется «парящим» тачскрином системы мультимедиа и виртуальной приборной панелью с улучшенной графикой.

Volkswagen Sagitar основан на «тележке» MQB. Машина на 51 мм длиннее по сравнению с новой российской версией Jetta, а размер колесной базы больше на 45 мм. Длина автомобиля равна 4 753 мм, а межосевое расстояние — 2 731 мм.

Sagitar оснащается двумя турбодвигателями TSI на выбор. Объём первого составляет 1,2 л, а второго — 1,4 л. При этом мощность «движков» равна 115 и 150 л. с. соответственно.

Более мощный двигатель сочетается с роботизированной трансмиссией DSG7, а 115-сильный мотор агрегатируется с МКПП.

По предварительной информации, стоимость Volkswagen Sagitar будет составлять от 131 800 юаней (1 284 000 рублей).

Ранее Volkswagen представил в США «финальную» версию седана Passat. В дальнейшем автопроизводитель планирует сосредоточиться на выпуске на своем предприятии в Чаттануге электрифицированных автомобилей и машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

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