Таллин, 21 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Министерство экономики и коммуникаций Эстонии готовит законопроект, согласно которому при смене интернет-провайдера потребителям не придется отключать услугу. Об этом сообщил ERR, отметив, что речь идет о переходе на директиву Еврокомиссии о средствах связи, которая вступила в силу на территории ЕС.

Флаг ЕС

Cейчас из-за технологических особенностей местных систем связи смена оператора для клиентов может обернуться более длительным, чем хотелось бы, отключением услуги.

Руководитель подразделения по обслуживанию частных клиентов Telia Eesti Кристьян Вийлманн считает, что особых изменений на рынке связи Эстонии после утверждения поправок не последует.

По словам главы пресс-службы Elisa Таави Тедера, новое постановление клиентов фирмы не касается: «Новый клиент всегда может прервать старый договор, а дальше новая фирма сама обращается к прежнему провайдеру с просьбой прекратить оказание услуги. При этому процесс занимает существенно меньше времени, чем 30 дней, и услуга при этом не прерывается».

Новый закон предполагает более тесный обмен информацией среди поставщиков услуг и минимизацию времени, связанного с техническими действиями прерывания услуги, отмечают эксперты.