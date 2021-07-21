Могадишо, 21 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом 21 июля сообщает сомалийский новостной портал Goobjoog News.

(сс) Maklay62 Самолет

Уточняется, что самолет с пассажирами, который вылетел из Найроби (Кения), разбился в аэропорту города Эль-Вак.

Также указывается, что на борту воздушного судна находилось 45 человек. При этом информация о погибших и пострадавших не приводится.

В то же время, по данным кенийской газеты Daily Nation, самолёт совершил аварийную посадку в округе Мандера на границе Кении и Сомали и все находившиеся на его борту живы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно, что летевший из Бишкека в Москву самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Самаре.