Москва, , 12:39 — REGNUM Предложения «Единой России» о санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании нацелены на ослабление оппозиции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил депутат Госдумы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Накануне «Единая Россия» обратилась ко всем политическим партиям с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе выборной кампании. Помимо использования средств индивидуальной защиты авторы инициативы предлагают сократить число предвыборных мероприятий.

С этим в «Справедливой России» не согласны.

«Под красивыми лозунгами борьбы с пандемией, борьбы за здоровье наших граждан партия власти пытается ослабить своих прямых конкурентов на выборах, а заодно и снизить явку», — отметил Миронов, указав на то, что в ЕР хотят, чтобы все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании были сокращены до минимума.

«Им они не нужны, потому что они, как и прежде, делают ставку на свой административный ресурс, на несчастных бюджетников, которых погонят на избирательные участки с суровым наказом, за кого им надо проголосовать», — сказал Миронов.

Он заверил, что представители партии «будут соблюдать все необходимые меры предосторожности, но, повторю — только предусмотренные законом».

«Попытки использовать пандемию, кампанию по вакцинации для давления на участников выборов, наблюдателей и избирателей недопустимы, и мы будем этому противодействовать», — пообещал Миронов.

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