Москва, 21 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Предложения «Единой России» о санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании нацелены на ослабление оппозиции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил депутат Госдумы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Накануне «Единая Россия» обратилась ко всем политическим партиям с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе выборной кампании. Помимо использования средств индивидуальной защиты авторы инициативы предлагают сократить число предвыборных мероприятий.

С этим в «Справедливой России» не согласны.

«Под красивыми лозунгами борьбы с пандемией, борьбы за здоровье наших граждан партия власти пытается ослабить своих прямых конкурентов на выборах, а заодно и снизить явку», — отметил Миронов, указав на то, что в ЕР хотят, чтобы все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании были сокращены до минимума.

«Им они не нужны, потому что они, как и прежде, делают ставку на свой административный ресурс, на несчастных бюджетников, которых погонят на избирательные участки с суровым наказом, за кого им надо проголосовать», — сказал Миронов.

Он заверил, что представители партии «будут соблюдать все необходимые меры предосторожности, но, повторю — только предусмотренные законом».

«Попытки использовать пандемию, кампанию по вакцинации для давления на участников выборов, наблюдателей и избирателей недопустимы, и мы будем этому противодействовать», — пообещал Миронов.

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