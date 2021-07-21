21 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили новость о том, что в Службе безопасности Украины заявили, что могут позволить «принудительный привод в суд» министра обороны России Сергея Шойгу, поскольку он не явился для вручения письменного подозрения.

Оксана Переможенко, , 20:04 — REGNUM В Службе безопасности Украины заявили, что могут позволить «принудительный привод в суд» министра обороны России Сергея Шойгу, поскольку он не явился для вручения письменного подозрения. Об этом 20 июля заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии изданию УНН.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Петр Данилов © ИА Красная Весна

«Неявка министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ без его участия… ходатайство о задержании подозреваемого с целью привода для избрания меры пресечения», — отметил Дехтяренко.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили в комментариях на страницах украинских политологов Юрия Дудкина и Дмитрия Спивака. Также новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие с иронией отнеслись к данной новости, раскритиковав действия украинских правоохранительных органов.

«Если он явится, то точно на танках. Куда бежать будут?» — поинтересовалась Виктория Ф.

«Теперь подадут заявление в Интерпол на розыск?» — спрашивает Лариса П.

«Допросятся», — отреагировала Наталия В.

Министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«Это фейк или мы в этих реалиях живём?» — не понимает Григорий Д.

«Не дай Бог, если он придет, а если ещё и не один придет…» — пишет John C.

«Чет мелко взяли, сразу Путина пускай вызывают и арестовывают! Что за барбитураты употребляют наши власть имущие?» — в недоумении Андрей С.

«Хочу видеть бумажку, на которой Шойгу расписался о получении повестки. Просто хочу видеть! Ничего личного!» — смеется Сергей Х.

«Шойгу может явитmся на допрос на Украину, но пока еще не решил, кого будет допрашивать. Пусть продолжают», — добавил Павел Р.

«Равносильно было бы обязать приплыть гренландских китов, прилететь пингвинов и прискакать кенгуру. А потом арестовать…» — иронизирует Dmitriy D.

«Я так понимаю, что «95 квартал» (юмористическая студия, одним из основателей которой, является Владимир Зеленский — О. П.) плавно сменил наше СБУ? Причем не выезжая на гастроли за рубеж, насмешилb весь мир», — отреагировала Viola F.

Штаб-квартира СБУ Kiyanka

«Казалось бы, пошутили и ладно, все посмеялись, все хорошо… Но нет, вовремя останавливаться разучились. И уже не смех вызывает, а это… Ну как неизлечимого больного жалеют… Такое же чувство», — отметил Сергей С.

«Глядишь скоро и Петра Великого с императрицей Екатериной отправят на нары чалиться!» — добавил один из читателей.

«Удивительно, как правительство России сохраняет спокойствие и делает вид, что на Украине есть действительно правительство Украины», — подытожил Александр С.

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