Пекин, 21 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Китайский фильм на противоэпидемическую тематику «Китайские врачи» продолжил лидировать по кассовым сборам на материковой части страны, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

PublicDomainPictures Кино

Фильм собрал почти 37,4 млн юаней (около $5,8 млн) на 12-й день с момента своего дебюта, в результате чего общий кассовый доход составил 970 млн юаней. На втором месте оказалась китайская музыкальная комедия «Небеса горящей юности», заработавшая около 12,5 млн юаней на четвертый день после ее выхода. В фильме рассказывается о том, как ученик второго класса встречает своих друзей-единомышленников в школе, и вместе они добиваются победы в танцевальном конкурсе, несмотря ни на какие невзгоды.

За ним последовал китайский фильм «1921», в котором рассказывается об основании Коммунистической партии Китая в 1921 году. Фильм заработал около 3,9 млн юаней, а его общие кассовые сборы достигли 468 млн юаней в течение 20 дней после выхода в прокат.