Тольятти, Самарская область, 21 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении сотрудников фирмы, которая оказывает услуги по предоставлению горячего питания, возбудили в Тольятти. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Георгий Балаков ИА REGNUM Столовая

Сообщается, что 19 июля текущего года 14 человек, которые проживали в хостеле г. Тольятти, обратились за медпомощью в городскую больницу с признаками интоксикации после приема пищи.

«Организация услуг по предоставлению готового горячего питания проживающих осуществлялась сотрудниками указанного общества с ограниченной ответственностью», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью 20 июля 2021 года в г. Тольятти зафиксировали массовую заболеваемость 23 иностранных граждан. Все они проживали в хостеле в г. Тольятти. В итоге пострадавших с симптомами отравления госпитализировали в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.