Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 21 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Тазовском районе Ямала 35-летний рабочий одной из фирм подозревается в причинении здоровью человека тяжкого вреда. Об этом сообщает областное управление СКР.

kropekk_pl Убийство

Ночью 20 июля в кювете строящейся дороги на одном из месторождений обнаружили тело 40-летнего мужчины. Выяснилось, что 19 июля у него возник конфликт с коллегой. Оба они были вахтовиками и работали в одной из подрядных организаций. В ходе ссоры боле молодой гражданин нанёс оппоненту удар доской по голове. И тот от полученных травм скончался.

Погибшим оказался житель Кемеровской области. Подозреваемого уже задержали.