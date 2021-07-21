Екатеринбург, 21 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) приостановил продажу абонементов на новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), а также билетов на первые домашние матчи команды. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург-Арена перед матчем

«Сегодня было принято решение приостановить продажу билетов на матчи с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом», а также абонементов на новый сезон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с ростом новых случаев заражения коронавирусом в Свердловской области. Дальнейшие решения будут приняты исходя из данных регионального оперативного штаба.

25 июля «Урал» сыграет в первом туре с «Краснодаром», а 1 августа во втором туре — с «Нижним Новгородом». Оба матча пройдут в Екатеринбурге.