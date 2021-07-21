Горно-Алтайск, 21 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Республике Алтай за последние сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 18 946, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске и десяти районах. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 17 606 человек, в том числе 50 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 295 человек.

«В июне скончалась 67-летняя жительница Улаганского района. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжелой двухсторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.