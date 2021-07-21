Пекин, 21 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей из Китая в июне достиг рекордного уровня из-за дальнейшего восстановления мирового рынка, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Вознесенский умелец специализируется на украинском автопроме

Китайские автопроизводители экспортировали в общей сложности 158 000 автомобилей в прошлом месяце, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 5% больше, чем в предыдущем месяце, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

По данным CAAM, доля транспортных средств на новых источниках энергии достигла 11% от общего объема экспорта. В первом полугодии было экспортировано в общей сложности 828 000 таких автомобилей, что в 1,1 раза больше в годовом исчислении.

Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,6% в годовом исчислении до более чем 12,89 млн единиц в первой половине 2021 года и составили около 2,02 млн единиц в июне, что на 12,4% меньше в годовом исчислении.