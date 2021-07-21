Москва, 21 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Кремль не согласен с версией о том, что российские власти якобы держат закрытым вопрос о реальном числе заразившихся коронавирусом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Мы не согласны с тем, что [присутствует] закрытость в вопросе эпидемии. Регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим. Что касается QR-кодов, то опять же, я здесь ничего не могу сказать, это ну уж совсем не наша ипостась», — сказал Песков.

Он напомнил, что представителями Роспотребнадзора уже были даны разъяснения по указанной ситуации.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что реальное число заразившихся коронавирусом в России якобы составляет около 29 млн человек.