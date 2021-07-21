Ярославль, 21 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. «Данное повышение вызвано очередным ростом тарифов на коммунальные услуги. Также произошло повышение цен на упаковку, комплектующие и вспомогательные материалы, необходимые для производства молочной продукции», — говорится в письме.

Молоко

На стоимость молочной продукции мог повлиять резкий рост цен на древесину, из которой делается картон — упаковка для молока. По данным Ярославльстата в июне 2021 года продовольственные товары подорожали в регионе на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.