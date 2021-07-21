* запрещённая в России организация

Москва, 21 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Обстановка в Афганистане беспокоит Россию, Москва следит за развитием ситуации вместе с партнёрами по ОДКБ и соседними с Афганистаном странами. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 21 июля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Ситуация в Афганистане крайне тревожная», — подчеркнул он.

По словам Пескова, пока из этой страны приходят только тревожные новости.

Представитель Кремля сказал журналистам, что оставит без ответа их вопрос о том, как президент Владимир Путин относится к афганскому радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое воюет с правительственными силами. Вопрос был о том, считает ли сейчас Путин радикалов благом для этой страны и рассматривает ли их в качестве партнёров по переговорам.

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