Пекин, 21 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Автопроизводитель Dongfeng представил новый седан Dongfeng Aeolus Yixuan Max. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Dongfeng Седан Dongfeng Aeolus Yixuan Max

На заводе Dongfeng в Китае уже началось производство нового седана Aeolus Yixuan Max. Автомобиль разработан на новой «тележке» DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture). Отмечается, что данная платформа получила заднюю независимую подвеску и современную электронику. Кроме того, на ее базе в будущем можно будет выпускать гибридные автомобили и машины, оснащенные системой автопилота третьего уровня.

По своим габаритам Aeolus Yixuan Max сопоставим с Volkswagen Passat. Длина седана равна 4797 мм, ширина — 1870 мм, а высота достигает 1475 мм. При этом размер колесной базы составляет 2770 мм.

Модель получила колесные диски на 17 дюймов, светодиодную оптику, а в качестве дополнительной опции предусмотрена панорамная крыша.

Новый Aeolus Yixuan Max оснащается безальтернативным 1,5-литровым турбодвигателем с непосредственным впрыском мощностью 190 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Агрегатируется мотор с семиступенчатой роботизированной трансмиссией Getrag с двумя мокрыми сцеплениями.

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