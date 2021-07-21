Ставрополь, 21 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника следственного изолятора №2. Его подозревают во взятках от осужденных, сообщили 21 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова Взятка

Фигуранта дела обвиняют в трех случаях получения взяток на общую сумму 150 тыс. рублей. За эти деньги заместитель начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю пообещал улучшить условия исправительных работ двоим осужденным. Еще один осужденный получил за взятку ходатайство замначальника перед судом об условно-досрочном освобождении.

В настоящее время дело находится в процессе расследования. Устанавливаются возможные эпизоды других противоправных действий подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля на Ставрополье были задержаны за взятки на общую сумму 19 млн рублей семь человек, в том числе начальник управления ГИБДД Алексей Сафонов, его подчиненные и гражданские лица. В общей сложности по делу проходят до 40 сотрудников ГИБДД, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн «Единая Россия».

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