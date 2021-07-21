Киев, 21 июля 2021, 13:49 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий ни при каких условиях не вернётся на свой пост. Об этом заявил представитель президента Украины в КСУ Фёдор Вениславский в эфире телеканала «24».
По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского есть рычаги влияния, которые не позволят Тупицкому выполнять свои обязанности.
Напомним, государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовные дела в отношении судей Верховного суда Украины, которые признали незаконным указ Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьёй Конституционного суда.
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