Киев, 21 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий ни при каких условиях не вернётся на свой пост. Об этом заявил представитель президента Украины в КСУ Фёдор Вениславский в эфире телеканала «24».

Ccu.gov.ua Александр Тупицкий (в центре)

По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского есть рычаги влияния, которые не позволят Тупицкому выполнять свои обязанности.

«Я убежден, что Тупицкий в Конституционный суд точно не вернётся, несмотря на любые сценарии, решение Большой палаты Верховного суда», — подчеркнул он.

Напомним, государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовные дела в отношении судей Верховного суда Украины, которые признали незаконным указ Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьёй Конституционного суда.