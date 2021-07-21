Нью-Дели, , 12:25 — REGNUM Лидер партии Индийский национальный конгресс в штате Мадхья-Прадеш Камаль Натх назвал предполагаемое использование правительством израильской шпионской программы Pegasus «крупнейшей атакой на частную жизнь», сообщает INTV 21 июля. Он потребовал передать это дело в Верховный суд.

Выступая на пресс-конференции, бывший главный министр штата также сказал, что Центральное правительство должно подать в Верховный суд письменные показания о том, что не использовало эту шпионскую программу.

Он отметил, что правительство Моди отрицает обвинения в слежке с помощью ПО Pegasus.