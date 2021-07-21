Москва, 21 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Москве эвакуируют здания районных судов из-за угроз взрыва, сообщает 21 июля пресс-служба Мосгорсуда.

monicore Эвакуация

Всего сообщения поступили в 12 райсудов — Останкинский, Преображенский, Чертановский, Измайловский, Кунцевский, Черемушкинский, Щербинский, Хорошевский, Зеленоградский, Гагаринский, Троицкий и Никулинский, передаёт «Интерфакс».

Три суда (Преображенский, Кунцевский и Останкинский) уже осмотрены, в них возобновлена работа.

По данным ТАСС, анонимное сообщение поступило и в Мосгорсуд, доступ посетителей ограничен, но эвакуация не проводилась, работает следственная группа с кинологом. Основной корпус суда уже проверен.

Как сообщало ИА REGNUM, работники Службы безопасности международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого обнаружили на территории аэропорта сумку, в которой может находиться бомба.