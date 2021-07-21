Джакарта, 21 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Индонезия стремится производить аккумуляторы мирового класса для электромобилей, сообщает CNBC Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Ресурсы для производства компонентов аккумуляторных батарей для электромобилей находятся в Индонезии. Страна обладает необычайным богатством никеля.

Основываясь на данных министерства энергетики и минеральных ресурсов, Индонезия имеет запасы никеля в размере 72 млн тонн. Индонезия контролирует 52% мировых запасов никеля.

Кроме того, Австралия контролирует 15% мировых запасов никеля, Бразилия — 8%, а Россия — 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии одобрило соглашение о покупке шести учебных истребителей у южнокорейской аэрокосмической компании Korea Aerospace Industries (KAI).