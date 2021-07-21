Исламабад, , 12:23 — REGNUM Министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед заявил, что «антипакистанское лобби, включая Индию и Израиль, хочет начать гибридную войну в стране, но они потерпят неудачу в своих гнусных замыслах», сообщил портал Associated Press of Pakistan 20 июля.

Выступая на пресс-конференции, министр отметил, что «антипакистанские элементы вынашивают заговор, чтобы посеять непонимание между Пакистаном и Китаем и посеять хаос в стране».

Частью заговора Пакистан считает недавний инцидента с похищением дочери посла Афганистана в Исламабаде.

Министр сообщил, что правительство планирует превратить дипломатический район столицы в особо охраняемую зону после праздника Курбан-байрам.

На вопрос о ситуации в Афганистане он сказал, что это внутреннее дело соседней страны, и Пакистан примет любое решение афганской нации.