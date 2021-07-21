Деревня Агалатово, Ленинградская область, 21 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. На незаконную подземную тюрьму в коттеджном поселке Всеволожского района Ленинградской области следователи вышли, расследуя громкое убийство 53-летнего петербургского бизнесмена Бадри Шенгелии в 2018 году. При тщательном исследовании «частной тюрьмы» следователями и экспертами не было найдено следов пребывания в ней людей. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

TryJimmy Тюрьма

Тело Шенгелии с многочисленными огнестрельными ранениями было найдено днем 17 сентября 2018 года в лесополосе во Всеволожском районе Ленобласти в принадлежащем ему автомобиле Mercedes. Ехавшего в Петербург бизнесмена расстреляли на Новоприозерском шоссе из проезжавшей мимо машины.

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«По имевшимся данным автомобиль [стрелка] проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель», — рассказали в пресс-службе регионального управления СКР.

Тогда же следователи нашли подземный бункер, который находился под коттеджем и состоял из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми.

«По результатам экспертиз следов пребывания людей не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия. В том числе, трижды с участием следователей и криминалистов главного управления криминалистики СК РФ», — добавили в пресс-службе.

С места было изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз.

«Еще раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», — указала официальный представитель СУ СКР по Ленобласти.

Также в ведомстве подчеркнули, что земельный участок принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, который был допрошен в качестве свидетеля. По его словам, на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад.

«Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения», — сказала представитель СУ СКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году во время проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела по особо тяжкому преступлению следователи вышли на заброшенный коттеджный поселок на территории Агалатовского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Во время обыска одного из домов оперативники нашли подземный бункер, который был переоборудован в тюрьму с тремя камерами, с двухъярусными железными кроватями и замками из СИЗО «Кресты». Выяснилось, что территория и частная тюрьма принадлежали бывшему сотруднику петербургского управления ФСИН, который в 2004 году ушел на пенсию.

Добавим, что Бадри Шенгелия был известен в Петербурге с 1990-х годов как один из представителей так называемого «силового предпринимательства». Он привлекался к даче показаний по делу Владимира Барсукова (Кумарина) и по делу экс-главы УСБ СКР Михаила Максименко. Последний, по данным следствия, получил от Шенгелии миллионную взятку.