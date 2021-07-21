Казань, 21 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии, признан невменяемым, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Газета ОНК» (официальный орган Общественных наблюдательных комиссий).

Kzn.ru Стрельба в школе №175 в Казани

Уточняется, что экспертиза проводилась государственным Научным центром социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского, по ее результатам напавшего на гимназию №175 признали невменяемым на момент совершения массовых убийств.

ИА REGNUM напоминает, 11 мая 2021 года произошла трагедия в Казани. Вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы. Как выяснилось позже, нападавшим оказался Ильназ Галявиев, который несколько лет назад окончил эту школу. Галявиева задержали. Уголовное дело о нападении на школу в Казани передано в центральный аппарат СКР.

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