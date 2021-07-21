Москва, 21 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, который обвиняется в массовом убийстве в школе в Казани. Об этом сообщается на сайте «Газеты ОНК» — официального органа Общественной наблюдательной комиссии.

President.tatarstan.ru Мемориал в память о погибших в школе. Казань

«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года произошла трагедия в Казани. Вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы. Нападавшим оказался Ильназ Галявиев, который несколько лет назад окончил эту школу.

После трагедии со стрельбой в гимназии в Казани стали звучать предложения ужесточить правила получения оружия, а также вернуть смертную казнь в России, в частности, за убийство детей.

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