Пекин, 21 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В первой половине года в Китае был зарегистрирован устойчивый рост мощностей возобновляемых источников энергии, поскольку страна продолжает стремиться к «зеленому» росту, сообщает агентство Синьхуа.

Зеленая энергетика

К концу июня установленная мощность производства электроэнергии в Китае составила 2,26 млрд кВт, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные Национального управления энергетики Китая.

В частности, мощности ветряных электростанций достигли около 290 млн кВт в период с января по июнь, увеличившись на 34,7% в годовом исчислении, в то время как мощности солнечных электростанций выросли на 23,7% по сравнению с прошлым годом и составила около 270 млн кВт.