Москва, 21 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Процесс наращивания производства вакцин против коронавируса в России идет своим чередом и не требует масштабирования. Об этом 21 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты спросили представителя Кремля о том, известно ли в администрации президента о неравной доступности вакцин для населения.

«Известно, действительно, существует определенный график производств, график поставок, распределение по регионам», — ответил Песков. Он отметил, что приоритет отдается лицам, уже получившим первый компонент вакцины.

«Нельзя просто больше ждать, поэтому приоритет, конечно, для них», — пояснил пресс-секретарь. Он также ответил на вопрос о возможной помощи государства разработчикам вакцин для масштабирования производства.

Песков сказал, что производители постоянно занимаются расширением производства. «Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс. Он идет», — добавил представитель Кремля.