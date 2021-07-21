Москва, 21 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Российские власти используют систему спецсвязи, которая защищена от прослушки извне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандал с израильской системой шпионажа Pegasus.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В целом глава государства, кабинет министров, администрация президента, другие ведомства используют систему специальной связи, правительственной связи, которая надежно защищена», — сказал Песков.

По его словам, в этом направлении на постоянной основе принимаются меры безопасности, и в дополнительных мерах необходимости нет.