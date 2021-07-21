Азов, Ростовская область, 21 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Два пассажира микроавтобуса госпитализированы после ДТП с фурой в Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 21 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По имеющимся данным, в момент аварии большегруз Volvo стоял у обочины. В момент столкновения в салоне пассажирской «Газели» находились семь человек. Госпитализация потребовалась двум пострадавшим.

ИА REGNUM напоминает, что ДТП случилось утром 21 июля. Автобус малой вместимости следующего по маршруту Головатовка — Азов.