Красноярск, 21 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 499 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 86 118. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в оперштабе края.

Zdrav.tomsk.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Выздоровели 73 138 красноярцев, в том числе за сутки коронавирус в крае победил 191 человек.

Жертвами COVID-19 стали ещё 19 жителей Красноярского края. За всё время в регионе умерли 4239 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в крае выявили 490 носителей коронавируса, выздоровели 210 человек, скончался 21 ковид-пациент.