Москва, 21 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко был задержан в Москве, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко был задержан вчера в Москве в рамках дела «ОПС Сафонова», — отметил Хинштейн в ТГ-канале.

По данным парламентария, Ткаченко везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос об аресте заместителя Сафонова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июля 2021 года в Ставропольском крае был задержан глава управления ГИБДД Алексей Сафонов. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (общий ущерб — более 19 млн рублей) и организация преступного сообщества. Фигурантами по делу проходят ещё шесть человек.