Пекин, 21 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Бюджетные доходы Китая выросли на 21,8% в годовом исчислении за первые шесть месяцев 2021 года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно данным, опубликованным Министерством финансов КНР, бюджетные доходы страны за этот период превысили 11,7 трлн юаней ($1,8 трлн). Налоговые поступления выросли на 8,6% по сравнению с соответствующим уровнем до пандемии в 2019 году.

Бюджетные расходы страны выросли на 4,5% за первые шесть месяцев года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 12,17 трлн юаней.