Москва, 21 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» отсутствует в нужных количествах для первой вакцинации в ряде регионов, поскольку приоритетными для введения вакцины являются группы лиц, ожидающие прививки вторым компонентом препарата. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Midural.ru Вакцина «ЭпиВакКорона»

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«[Привитым первым компонентом «ЭпиВакКороны»] нельзя просто больше ждать, поэтому приоритет, конечно, для них», — сказал Песков.

По его словам, в данном случае может быть «определенная, скажем так, разница в графиках поставки и производства» у российских вакцин от COVID-19.