Москва, 21 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко попал в объектив видеокамеры в Ставропольском крае. Кандидата засняли, когда он на широкую ногу гулял в караоке. Об этом 21 июля сообщает телеграм-канала «Кремлёвская прачка».

Дарья Драй ИА REGNUM Караоке

«Бондаренко, который жалуется на проблемы со здоровьем, более 4 часов пил и кутил в караоке, традиционно покуривал кальян», — говорится в сообщении телеканала.

В итоге, как утверждает «Кремлёвская прачка», депутат заплатил по счёту более 100 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Бондаренко в 2018 году прославился на всю Россию своим спором с уволенной министром труда Саратовской области Натальей Соколовой. Они поспорили о том, может ли человек прожить на 3,5 тыс. рублей — такая сумма отведена в прожиточном минимуме пенсионера на продукты питания. Коммунист предложил провести эксперимент и самим попробовать ограничиться в месяц указанной суммой.

Чиновница ответила, что не сможет принять в нём участие из-за статуса министра. Однако пообещала составить специальное меню, по которому депутат сможет тратить на еду в месяц не более этой суммы. Сам же Бондаренко закупал продукты питания на неделю, расходуя лишь 875 рублей. За две недели он похудел на 6 кг, но спор выдержал.