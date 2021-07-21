Пекин, 21 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Поставки телефонов 5G в Китае выросли на 100,9% в годовом исчислении до 128 млн единиц в первой половине этого года, показали данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий Китая (CAICT), сообщает агентство Синьхуа.

5G

Этот объем составил 73,4% от общего объема поставок мобильных телефонов в стране за указанный период, сообщил CAICT, научно-исследовательском институте при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. В первые шесть месяцев общий объем поставок мобильных телефонов в Китае продолжал быстро расти, увеличившись на 13,7% в годовом исчислении до 174 млн единиц.

Только в июне поставки мобильных телефонов на китайском рынке составили 25,66 млн единиц, снизившись на 10,4% в годовом исчислении. В месячном исчислении июньский объем вырос на 11,7%.

Китайские бренды продолжали доминировать в поставках мобильных телефонов в июне, достигнув 24,59 млн единиц или 95,8% общего объема поставок, говорится в сообщении CAICT.