Жуковский, Московская область, 21 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Новейший российский военно-транспортный самолёт Ил-112ВЭ представлен на международном рынке. Об этом директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил на авиасалоне МАКС-2021.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Ил-112В на аэродроме Воронежского авиазавода

По его словам, за последние два года отечественные авиастроители вывели на мировой рынок вооружения несколько машин. Это многофункциональный истребитель Су-57Э, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ.

Кроме того, Россия выводит на рынок новейшие беспилотники. Партнёры могут заказать многофункциональный комплекс «Орлан-10Е» и многофункциональный комплекс воздушной разведки с беспилотником с большой продолжительностью полёта «Орион-Э», сказал Шугаев ТАСС.

Самолет Ил-112ВЭ — экспортная версия Ил-112В, который предназначен для перевозки и десантирования грузов и личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, Шугаев также рассказал об интересе к закупкам истребителей-бомбардировщиков Су-34 со стороны пяти государств.

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