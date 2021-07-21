Кишинёв, , 12:10 — REGNUM В настоящее время экс-лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, который разыскивается по делу о хищении €1 млрд из банков республики, находится в Стамбуле. Об этом 21 июля заявил генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло в эфире телеканала N-4.

Владимир Плахотнюк

«По последней информации, Плахотнюк сейчас находится в Турции, несмотря на то, что турки сообщили нам в прошлом году, что он покинул страну. У нас нет официальных подтверждений, только неофициальные, что он в Стамбуле», — сказал он.

При этом в конце сентября минувшего года прокуратура Молдавии направила Турции запрос об экстрадиции Плахотнюка, так как получила подтверждение, что олигарх отправился туда после того, как покинул США. В ответ турецкие власти сообщили, что Плахотнюк был на территории страны, однако покинул ее 4 октября 2020 года. В то же время Анкара не ответила на запрос об его экстрадиции и не подтвердила получение Плахотнюком турецкого гражданства, о чем сообщали молдавские СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что в случае, если лидер молдавской партии «Шор», которая в ходе недавних внеочередных выборов прошла в парламент страны, банкир Илан Шор вернется в республику, он будет арестован.