Сеул, 21 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Компания Kia представила фотографии салона нового кроссовера Sportage пятого поколения. Снимки распространила пресс-служба автопроизводителя.

Kianewscenter Салон нового кроссовера Kia Sportage

Стоит отметить, что максимальные комплектации новинки оснащаются мультимедийной системой с сенсорным экраном, а вот начальная версия получила только простую магнитолу.

Длина кроссовера составляет 4660 мм, ширина — 1865 мм, а высота равна 1660 мм. При этом размер колесной базы достигает 2755 мм.

У нового Sportage довольно просторный салон. При этом объем багажного отделения при сложенных задних креслах составляет 637 литров.

Начальные версии новинки оснащаются бензиновым турбированным двигателем TGDI объемом 1,6 л с отдачей 180 «лошадей». А максимальные комплектации идут с двухлитровым турбодизельным мотором мощностью 186 л. с.

Первый двигатель сочетается с 6-ступенчатым МКПП или 7-скоростной роботизированной трансмиссией, а второй мотор идет в паре с 8-ступенчатым АКПП.

Ранее компания KIA в Китае представила кроссовер Sportage Ace, собранный на базе внедорожника Sportage третьего поколения.

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