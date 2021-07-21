Москва, 21 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Кремле внимательно наблюдают за развитием ситуации в металлургии в свете заявлений о влиянии экспортных пошлин на инвестиционные проекты в этой сфере. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Металлургия

«Безусловно, мы внимательно наблюдаем за тем, как ситуация в этих отраслях развивается», — сказал Песков.

При этом он отметил, что данный вопрос является прерогативой российского правительства, и его «нужно адресовать в кабинет министров».