Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Ростовской области установили первую криптокабину, предназначенную для оформления современных загранпаспортов. Комплекс установлен в одном из многофункциональных центров Ростова-на-Дону.

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«Ростов стал первым городом в регионе, где реализован такой проект. Уже завершены тестовые испытания, и комплекс полностью готов к работе. Возможности криптобиокабины позволяют отсканировать отпечатки пальцев, а также сделать фотографию», — сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM напоминает, что об установке криптокабин в Ростовской области речь шла в 2020 году. Программно-техническими комплексами обещали оснастить 11 многофункциональных центров, расположенных в Ростове-на-Дону, Новочеркасске или Таганроге.