Симферополь, 21 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Экипажи истребителей Су-27 и Су-30 в рамках учений провели ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника в Крыму, сообщили 21 июля в Черноморском флоте.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные на аэродроме Бельбек, провели учение с нанесением ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией», — сообщили в Черноморском флоте.

Отмечается, что мишени имитировали колонну военной техники, отдельные объекты и командные пункты управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля корпус Черноморского флота России провёл на полигоне «Ангарский» под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3.

Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, которые имитируют боевые машины, расчеты РПГ и вертолёты условного противника, выполнялась военными на расстояниях от 1 до 2 км. Средняя дальность до целей составляла порядка 1,7 км.

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