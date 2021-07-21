Москва, 21 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В РФ трейдеры-перекупщики начинают выкручивать руки сетевым магазинам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал информацию о том, что торговые сети столкнулись с требования поставщиков продовольствия повысить закупочные цены.

Продукты питания

«Отчасти это манипуляционный ход со стороны ретейлеров, которые тем самым хотят сохранить свои прибыли, при этом снять с себя ответственность, — сказал Ермоленко. — С другой стороны, поставщики торговых сетей ставят ретейлеров в тупик и заявляют, что с III квартала цены на такие виды продуктов, как яйца, молоко, курица, макароны, будут выше. Или берите, или мы не будем поставлять. Но эти поставщики — это не производители сельскохозяйственной продукции и не переработчики. Это просто оптовики-перекупщики. И они не могут поставить в торговые сети продукцию по старым ценам, так как сельхозтоваропроизводитель больше не продаёт по старым ценам. Ну, а трейдеры-перекупщики не хотят терять свои прибыли и начинают выкручивать руки сетевым магазинам».

Что касается роста цен, то, как полагает Ермоленко, в июле и августе его не стоит ждать.

«А вот осенью действительно будет рост цен на курицу, свинину, яйцо, муку, макароны, хлеб, молоко, сыры и прочую продукцию. Все из-за жары», — подытожил Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одной из причин роста цен на сельскохозяйственную продукцию стало подорожание удобрений на внутреннем рынке РФ.