Пекин, 21 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. ВРП Пекина составил за первую половину 2021 года вырос на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в понедельник местные власти, передает агентство Синьхуа.

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ВРП китайской столицы достиг 1,92 трлн юаней (около $297 млрд). Добавленная стоимость вторичной промышленности Пекина выросла на 32,5% до 329,3 млрд юаней за первые шесть месяцев года, в то время как добавленная стоимость третичной промышленности города выросла на 10,1% до 1,6 трлн юаней, согласно пресс-конференции, организованной муниципальным правительством города.

Инвестиции в основной капитал столицы за этот период выросли на 9,2% в годовом исчислении. Общий объем потребления вырос на 22,1%.